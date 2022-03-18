Губки для мытья посуды: чем опасны для здоровья и как часто требуют замены

Способствуют размножению бактерий остатки пищи, влажная теплая среда на губке и длительное использование. «Обязательно храните губки для мытья посуды в сухом виде, тщательно отжимая и размещая их в специальных отсеках-держателях. Предварительно очистите их от остатков пищи и жира», — посоветовала дерматовенеролог. Например, в семье из двух человек требуется менять изделие примерно раз в месяц, а когда людей в квартире больше — каждую неделю или две. При этом чаще всего заменять следует поролоновые губки и те, которые стали неприятно пахнуть или изменили цвет.

Наталья Жовтан рекомендует отдавать предпочтение более экологичным средствам из люфы, бамбука, джута. «Салфетки из бамбукового волокна или микрофибры более износостойкие, а их дезинфекцию раз в неделю можно проводить в обычной микроволновой печи. Просто оставьте сухую салфетку на 30 секунд на два-три цикла», — добавила специалист. Она также отметила, что губками, предназначенными для гигиены столовых приборов, нельзя мыть сырые овощи, убирать мусор со столешницы, обрабатывать поверхности после разделки мяса или рыбы или наводить чистоту в раковине. Для этих целей эксперт советует использовать одноразовые бумажные или нетканые полотенца, пишет «Москва 24».

Особенно опасны для здоровья микроорганизмы, размножающиеся на поверхности сырого мяса или рыбы, поскольку они могут стать причиной острых отравлений и прочих заболеваний. В группу риска попадают дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. «Эти возбудители остаются жизнеспособными на губках в течение суток. При попадании в организм могут проявиться признаки заболевания, в том числе диарея, боли в животе, повышение температуры, рвота и тошнота», — предостерегла Наталия Жовтан. На мокрых предметах для мытья посуды встречается еще один вид бактерий — сальмонелла, который живет на губках не менее недели.