«Груша» или «яблоко»: стал известен самый «здоровый» тип фигуры

Для женщин в постменопаузе «грушевидная» фигура может быть полезнее, чем «яблочная», сообщает американское издание The New York Times.
В журнале European Heart Journal исследователи изучили 2683 женщины в постменопаузе с нормальным уровнем индекса массы тела. Их наблюдали в течение 18 лет. За это время зафиксировали 291 случай сердечно-сосудистых заболеваний.
У женщин с фигурой «яблоко» риск сердечно сосудистых заболеваний оказался в три раза выше, чем у обладательниц фигуры по типу «груши».
«К сожалению, мы не знаем, как перенести жир с живота на ноги», — сказал старший автор исследования, Кибин Ци, доцент медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. «На это влияет генетика. Упражнения помогут с потерей веса, но мы не знаем, какие упражнения переместят жировые отложения».
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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