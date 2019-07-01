«Груша» или «яблоко»: стал известен самый «здоровый» тип фигуры

У женщин с фигурой «яблоко» риск сердечно сосудистых заболеваний оказался в три раза выше, чем у обладательниц фигуры по типу «груши».

«К сожалению, мы не знаем, как перенести жир с живота на ноги», — сказал старший автор исследования, Кибин Ци, доцент медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. «На это влияет генетика. Упражнения помогут с потерей веса, но мы не знаем, какие упражнения переместят жировые отложения».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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