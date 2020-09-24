Грудь девушки в Великобритании «сдулась» и стала «мужской» после рождения детей

«В декабре 2014 года, когда мне было 19 лет, я родила своего сына Бентли, которому сейчас пять лет. Я всегда хотела быть мамой и иметь ту особую связь, которая возникает при кормлении грудью. Как только перестала кормить сына своим молоком, мои груди стали значительно меньше, чем до беременности. Мне казалось, что мои изгибы исчезли в одночасье, а моя уверенность в себе резко упала», - продолжила она. Однако это было только начало. Девушке поставили диагноз синдром поликистозных яичников, у нее появились волосы на груди и лице. Девушка подумывала сделать пластическую операцию, но все изменилось, когда у нее появилась дочь. «Я кормила ее грудью два месяца, и именно во время кормления осознала, насколько удивительной и красивой была моя крошечная грудь», - объяснила она. Появление на свет второго ребенка помогло Шеннон полюбить свое тело.