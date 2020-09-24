Грудь девушки в Великобритании «сдулась» и стала «мужской» после рождения детей
Фото: Global Look Press
По словам девушки, живущей в Портмадоге, Северный Уэльс, до 25-лет она ни разу не задумывалась о своей груди: ей нравились размер и форма этой части тела. Грудь с чашкой C делала фигуру идеальной, а ее – очаровательной. Однако отношения с телом резко изменились после кормления грудью двоих детей. После рождения сына Бэнтли и дочери Эвли размер груди уменьшился до крошечных 32AA, что, по словам девушки, сделало ее «уродливой» и «мужественной». «В детстве я боготворила моделей с большими сиськами. Их обожали все, не только мужчины, но и женщины, поэтому, когда я пережила период полового созревания, и моя грудь выросла, я была в восторге», - поделилась она. Шеннон пришлось копить деньги на пластику.
«В декабре 2014 года, когда мне было 19 лет, я родила своего сына Бентли, которому сейчас пять лет. Я всегда хотела быть мамой и иметь ту особую связь, которая возникает при кормлении грудью. Как только перестала кормить сына своим молоком, мои груди стали значительно меньше, чем до беременности. Мне казалось, что мои изгибы исчезли в одночасье, а моя уверенность в себе резко упала», - продолжила она. Однако это было только начало. Девушке поставили диагноз синдром поликистозных яичников, у нее появились волосы на груди и лице. Девушка подумывала сделать пластическую операцию, но все изменилось, когда у нее появилась дочь. «Я кормила ее грудью два месяца, и именно во время кормления осознала, насколько удивительной и красивой была моя крошечная грудь», - объяснила она. Появление на свет второго ребенка помогло Шеннон полюбить свое тело.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!