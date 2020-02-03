Григорий Лепс восстанавливается после операции

Российским СМИ стало известно, что несколько дней назад Григорий Лепс перенес операцию на связках. Вмешательство происходило в Париже и было запланированным. До этого артист с женой побывали на отдыхе в Италии, там же он провел несколько встреч.

«Готовим сюрприз с @trodriguezzz», — пообещал он поклонникам.