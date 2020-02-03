Григорий Лепс восстанавливается после операции
1 / 1
Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
57-летний певец Григорий Лепс перенес операцию на связках.
Российским СМИ стало известно, что несколько дней назад Григорий Лепс перенес операцию на связках. Вмешательство происходило в Париже и было запланированным. До этого артист с женой побывали на отдыхе в Италии, там же он провел несколько встреч.
«Готовим сюрприз с @trodriguezzz», — пообещал он поклонникам.
Сейчас музыкант восстанавливается после операции.
Passion.ru желает ему скорейшего выздоровления!
Фото: globallookpress, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!