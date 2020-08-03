Готовы ли мы? Доктор Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны

Врач отметил, что в России из-за оптимизации здравоохранения сократилось число врачей и коек, но все же с самого начала пандемии все – и медики, и президент – подключились к этой борьбе, что дало свои плоды, и уровень смертности в нашей стране достаточно низок. Однако это не отменяет факта, что систему надо реформировать, чтобы в будущем быть готовым оказать помощь заболевшим и «выстоять в серьезной биологической катастрофе». Рошаль посоветовал обратить внимание на опыт Германии, оперативные действия которой смогли снизить показатели смертности до 1%.

По данным на 3 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в мире с начала января превысило 18 миллионов человек, среди них – больше 856 тысяч из России. За последние сутки в нашей стране выявлено 5394 заболевших – пандемия имеет устойчивую тенденцию к снижению, но нельзя не отметить, что процесс идет крайне медленно.

Фото: pixabay

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