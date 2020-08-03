Готовы ли мы? Доктор Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
По мнению профессора, которое он высказал в интервью журналу Forbes, эту пандемию совершенно точно можно считать «репетицией биологической войны», к которой, согласно его выводам, оказалась не готова ни одна страна в мире. Вирус молниеносно распространился, и таких масштабов не ожидал никто. Осложнило ситуацию еще и то, что люди (в том числе и врачи) долгое время не принимали сообщения вирусологов всерьез и не соблюдали меры защиты, что и привело к введению карантинных мер и стремительному росту заболеваемости. «Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны, – пояснил Рошаль. – Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны».
Врач отметил, что в России из-за оптимизации здравоохранения сократилось число врачей и коек, но все же с самого начала пандемии все – и медики, и президент – подключились к этой борьбе, что дало свои плоды, и уровень смертности в нашей стране достаточно низок. Однако это не отменяет факта, что систему надо реформировать, чтобы в будущем быть готовым оказать помощь заболевшим и «выстоять в серьезной биологической катастрофе». Рошаль посоветовал обратить внимание на опыт Германии, оперативные действия которой смогли снизить показатели смертности до 1%.
По данным на 3 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в мире с начала января превысило 18 миллионов человек, среди них – больше 856 тысяч из России. За последние сутки в нашей стране выявлено 5394 заболевших – пандемия имеет устойчивую тенденцию к снижению, но нельзя не отметить, что процесс идет крайне медленно.
Фото: pixabay
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