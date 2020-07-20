Готовимся ко второй волне: в ВОЗ заявили о рекордном приросте заболевших COVID-19 в мире

Врачи-эпидемиологи в один голос твердят, что второй волны коронавируса не избежать. В связи с этим российский терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов в интервью «КП» заявил, что начинать готовиться к ней нужно уже сейчас. В первую очередь следует начать с укрепления иммунитета, ведь осень и зима – время сезонного пика респираторных инфекций и гриппа, что может сделать COVID-19 более опасным. По словам эксперта, уже сейчас очень важно начать полноценно высыпаться, полноценно и разнообразно питаться, включив в рацион большое количество клетчатки, содержащейся в фруктах, овощах, отрубях, наладить работу желудочно-кишечного тракта. «Важно, чтобы в рационе было меньше жиров и больше белков. Помните, что определенные белки вызывают аллергию. Например, у многих людей есть непереносимость лактозы, отдельных видов молочных белков, яичного белка. Поэтому нужно учитывать свои личные особенности и подбирать питание под себя. Однако если говорить об универсальном подходе, то предпочтение стоит отдавать легким видам белка», – пояснил Бекетов. Кроме того, он напомнил, что важно пить достаточное количество жидкости в сутки и не злоупотреблять загаром. Рекомендованное время – от 30 минут до часа в сутки.

Фото: pixabay

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