Названы 7 полезных привычек, которые помогут поддерживать мозг в тонусе

Люди привыкли переживать о состоянии своего внешнего тела и бежать в спортзал перед летним сезоном, однако мало кто вспоминает о важности тонуса головного мозга. Нейропсихологи назвали ТОП полезных привычек для развития когнитивных способностей, сообщает Пятый канал.

Здоровый сон

Важность сна недооценена в современном мире, многие люди им пренебрегают, от чего страдает их физическое и психологическое здоровье. «Некоторые жизненно важные вещества для нашего организма вырабатываются только во сне», — поясняют эксперты и отмечают необходимость продолжительного сна.

Спортивный образ жизни

«Целых две третьих наших нейронов составляют двигательные нейроны, поэтому и тренировать свой мозг мы можем через физические нагрузки», — объяснила нейрокоуч Наталья Мануйлова. Занятия спортом вырабатывают необходимые гормоны, благодаря которым в головном мозге вырабатываются новые нейронные связи. Не зря говорят, что люди, регулярно занимающиеся спортом, оттягивают естественный процесс старения и чувствуют себя сильнее и осознаннее даже в преклонном возрасте.

Правильное питание

Помимо того, что полезные продукты насыщаются наш организм важнейшими веществами и витаминами, они еще и формирует благоприятную микрофлору кишечника, от которой напрямую зависит работа мозга.