Названы 7 полезных привычек, которые помогут поддерживать мозг в тонусе
Люди привыкли переживать о состоянии своего внешнего тела и бежать в спортзал перед летним сезоном, однако мало кто вспоминает о важности тонуса головного мозга. Нейропсихологи назвали ТОП полезных привычек для развития когнитивных способностей, сообщает Пятый канал.
Здоровый сон
Важность сна недооценена в современном мире, многие люди им пренебрегают, от чего страдает их физическое и психологическое здоровье. «Некоторые жизненно важные вещества для нашего организма вырабатываются только во сне», — поясняют эксперты и отмечают необходимость продолжительного сна.
Спортивный образ жизни
«Целых две третьих наших нейронов составляют двигательные нейроны, поэтому и тренировать свой мозг мы можем через физические нагрузки», — объяснила нейрокоуч Наталья Мануйлова. Занятия спортом вырабатывают необходимые гормоны, благодаря которым в головном мозге вырабатываются новые нейронные связи. Не зря говорят, что люди, регулярно занимающиеся спортом, оттягивают естественный процесс старения и чувствуют себя сильнее и осознаннее даже в преклонном возрасте.
Правильное питание
Помимо того, что полезные продукты насыщаются наш организм важнейшими веществами и витаминами, они еще и формирует благоприятную микрофлору кишечника, от которой напрямую зависит работа мозга.
Отдых от гаджетов
Очень важно давать себе отдыхать от синего света, который излучают наши гаджеты, и включать функцию True Tone в вечернее время. Такой детокс необходим, потому что при постоянном потреблении информации и дефиците времени на ее переработку мозг не справляется с сортировкой данных и их оценкой. В результате ухудшается память, стрессоустойчивость и сосредоточенность. Именно поэтому так важно максимально ограничивать детей от гаджетов, потому что они находят в активной стадии развития когнитивных способностей.
Интеллектуальные нагрузки
Нейрокоуч Наталья Мануйлов уверена, что важно интеллектуально развивать свой мозг и стараться делать это каждый день. «Решение кроссвордов — это не интеллектуальная нагрузка: там все очень просто. Мозгу важно давать именно нагрузку, а это сложная литература или музыка, решение сложных загадок или логических задач», — отметила Наталья.
Убрать многозадачность
Важно не распыляться и уметь концентрироваться на одном деле, чтобы качественно его выполнить. «Мозг переключается с одной задачи на другую, а поскольку предыдущая задача не выполнена, мозг постоянно находится в возбужденном состоянии, теряя свои силы и ресурсы», — объяснила эксперт вред многозадачности.
Общение с людьми
«Мозг не пропускает ничего: все, что мы получили, остается у нас в голове, поэтому важно фильтровать круг общения и формировать его с таким прицелом, чтобы поступающая от окружающих людей информация нас радовала», — подытожила Наталья Мануйлова.
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