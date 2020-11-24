Гормональный дисбаланс и еще 3 причины, по которым вы все время мерзнете
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, причины постоянного озноба могут быть очень серьезными. Профессор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор говорит, что разные части нашего тела имеют разную температуру, самой теплой из них считается прямая кишка, за ней следуют уши и рот, самая холодная — подмышки, но в среднем температура человека колеблется в районе 36,6 градусов, чего вполне достаточно, чтобы не испытывать озноба. Однако есть 4 причины, по которым вам всегда может быть холодно. Первая из них — серьезные проблемы со здоровьем. Профессор Тейлор заявил, что некоторые недуги напрямую связаны с пониженной толерантностью или повышенным ощущением чувства холода, среди них болезнь Рейно — состояние, при котором некоторые участки тела (чаще всего уши, нос и соски) немеют в ответ на низкие температуры. Эти ощущения могут быть очень болезненными.
Вторая причина — гормональный дисбаланс. Профессор Тейлор говорит, что до овуляции температура тела в среднем составляет 35,9 градусов, а через несколько дней после нее достигает пика в 36,7 градусов. За это ответствен ряд половых гормонов: «Например, эстроген усиливает расширение кровеносных сосудов, что помогает снизить температуру тела, тогда как прогестерон имеет тенденцию вызывать повышение температуры». В то же время синтетический прогестерон, который содержится в оральных контрацептивах, вызывает длительное повышение температуры, из-за чего вы можете испытывать озноб. Также вы можете мерзнуть из-за проблем с кровеносными сосудами. Спазм из-за их резкого сужения может стать причиной того, что вам всегда холодно. Происходит это из-за бляшек плохого холестерина, оседающих на их стенках. В результате кровоснабжение конечностей нарушается, потому вы чувствуете, что ваши руки и ноги леденеют. Профессор Тейлор добавил, что если это состояние не лечить, со временем оно только усугубится.
И в качестве последней причины эксперт назвал особенности анатомии. Чтобы согреться, мужчинам и женщинам необходимо генерить разное количество тепла. Как правило, у мужчин более высокий уровень выработки энергии в состоянии покоя из-за большого количества мышечной массы, потому они мерзнут не так сильно, как женщины.
Фото: depositphotos
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