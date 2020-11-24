Гормональный дисбаланс и еще 3 причины, по которым вы все время мерзнете

Вторая причина — гормональный дисбаланс. Профессор Тейлор говорит, что до овуляции температура тела в среднем составляет 35,9 градусов, а через несколько дней после нее достигает пика в 36,7 градусов. За это ответствен ряд половых гормонов: «Например, эстроген усиливает расширение кровеносных сосудов, что помогает снизить температуру тела, тогда как прогестерон имеет тенденцию вызывать повышение температуры». В то же время синтетический прогестерон, который содержится в оральных контрацептивах, вызывает длительное повышение температуры, из-за чего вы можете испытывать озноб. Также вы можете мерзнуть из-за проблем с кровеносными сосудами. Спазм из-за их резкого сужения может стать причиной того, что вам всегда холодно. Происходит это из-за бляшек плохого холестерина, оседающих на их стенках. В результате кровоснабжение конечностей нарушается, потому вы чувствуете, что ваши руки и ноги леденеют. Профессор Тейлор добавил, что если это состояние не лечить, со временем оно только усугубится.

И в качестве последней причины эксперт назвал особенности анатомии. Чтобы согреться, мужчинам и женщинам необходимо генерить разное количество тепла. Как правило, у мужчин более высокий уровень выработки энергии в состоянии покоя из-за большого количества мышечной массы, потому они мерзнут не так сильно, как женщины.

Фото: depositphotos

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