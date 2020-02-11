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«Я стеснялась раздеваться на пляже»: спустя 10 лет врачи удалили девушке вторую грудь

22-летняя Фиби Эллис вместе с родителями копила деньги на дорогостоящую операцию.

Впервые Фиби обнаружила у себя так называемую вторую грудь в возрасте 12 лет. Жировые образования размером с теннисные мячики появились у нее под мышками. Каждый раз, когда начиналась менструация, они болели, доставляя дискомфорт.

Долгие годы девушка стеснялась раздеться на пляже, не заводила романтических отношений, пишет Daily Mail. Вместо верхней части бикини она выбирала свободные футболки. Конечно, Эллис обращалась у врачам, но те не могли определить причину новообразований. На бесплатную медицинскую помощь она также рассчитывать не могла, так как проблема считалась косметической.

«Это был мой тайный позор, настоящее мучение. Годами я не раздевалась на пляже и никогда не чувствовал себя сексуальной. Мешковатые футболки стали моими лучшими друзьями. Я искренне ненавидела себя».

Родители тем временем начали копить деньги, чтобы дочь могла сделать операцию и избавиться от наростов. Когда необходимая сумма в 5500 фунтов стерлингов (450 тыс. рублей) была у них на руках, Фиби обратилась к частному пластическому хирургу Аамеру Хану. Тот диагностировал у нее добавочную подмышечную ткань молочной железы. Подобная патология встречается у 2-6% женщин.

На память об операции в подмышечных впадинах пациентки остались шрамы, но они девушку не смущают.

Фото: vostock-photo

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