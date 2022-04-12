Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян о рисках новой волны коронавируса

По словам министра здравоохранения, мы должны быть готовы к новой вспышке вируса. В ряде стран уже наблюдаются всплески заболеваемости коронавирусом.

«Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, и Китай, поэтому мы готовимся», — заявил Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Глава Минздрава отметил, что, несмотря на спад заболеваемости, в российских медучреждениях на данный момент наблюдаются около 200 тысяч пациентов с симптомами коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что более 96% случаев приходятся на омикрон, 1,5% — на дельту.

«Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и соблюдение санитарных норм и правил», — добавил Михаил Мурашко.