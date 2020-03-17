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Гипертоники и диабетики могут пострадать от коронавируса серьезней остальных

Люди с повышенным давлением оказались в зоне риска. К такому выводу пришли ученые, проанализировав статистику.

Повышенному риску подвержены также диабетики. Все по причине принимаемых ими лекарств. Эксперты пришли к выводу, что коронавирус прочно прикрепляется к клеткам и атакует их, используя в своих интересах ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Ряд пациентов с высоким давлением или диабетом 1-го и 2-го типов должны принимать лекарства, которые увеличивают количество ACE2. При этом специалисты ни в коем случае не рекомендуют резко прекращать пить привычные средства для контроля давления.

Статистика же неутешительна: наиболее распространенными заболеваниями среди 173 наблюдаемых тяжелобольных пациентов с коронавирусом были высокое давление (23,7%), диабет (16,2%) и ишемическая болезнь сердца (5,8%). Такие цифры приводит специализированное медицинское издание Lanset.com.

Тем временем специалисты предупреждают об опасности использования ибупрофена при самостоятельном лечении симптомов опасного вируса. Медики рекомендуют парацетамол.

Напомним, в России подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Если говорить о мировой сводке, то эта цифра уже перевалила за 180 тысяч. Более семи тысяч человек умерли. Все массовые мероприятия численностью больше 50 человек в нашей стране запрещены, авиасообщение с рядом стран приостановлено.

Фото и видео: Pexels.com

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