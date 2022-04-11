Гинеколог назвала женские болезни, протекающие бессимптомно и увеличивающие риск онкологии

По словам гинеколога, важно следить за изменениями, происходящими в организме, и вовремя обращаться к врачу. Это необходимо и в случаях, когда нарушен менструальный цикл, появились мажущие кровянистые выделения (например, после полового акта), периодически возникают несильные тянущие боли внизу живота, пониженный гемоглобин. По этим признакам возможно распознать доброкачественные опухоли яичников, матки, шейки матки, которые могут не проявлять себя в течение нескольких лет.

Кроме того, развиваются без выраженных симптомов эрозия шейки матки и дисплазия шейки матки. «Дисплазия шейки матки относится к предраковым состояниям, она имеет три степени, и между ними может проходить 5-7 лет, прежде чем развивается онкология», — предупредила Анна Клюковкина в беседе с «Доктор Питер». Она перечислила и другие опасные патологии: рак яичников, эндометрия.

Несмотря на то что миома очень редко перерождается в злокачественное образование, она может сильно навредить здоровью. Она способна сильно увеличиться в размерах, что чревато сдавливанием кишечника, мочевого пузыря, сосудов, затем появлением болей и развитием анемии. Кстати, в группе риска в этом случае оказываются женщины с семейным анамнезом, у мамы и бабушки которых были новообразования.