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Гигантские уши любительницы анимэ начали стремительно расти после неудачного пирсинга

Только 11 лет спустя она решилась удалить болезненные комки на ушах в рамках телешоу канала TLC.

Пирсинг ушей привел к патологическому рубцеванию на ушах у молодой девушки — в результате она 11 лет мучилась от боли из-за гигантских комков рубцовой ткани у нее на голове, сообщает британское издание Daily Mail.

Дженнифер, косплееру из Филадельфии, было 18 лет, когда она пошла проколоть верхний хрящ. Но прокол вызвал патологическое разрастание рубцовой ткани, после эти шишки опухли, а недавно опухоль начала увеличиваться.

В этом году Дженнифер, которой сейчас 29 лет, решила удалить образования с помощью визита к доктору Сандре Ли, более известной как доктор Пимпл Поппер, что было снято для канала TLC.

Фото: YouTube: Access News

Доктор Ли поставила ей диагноз — келоидные рубцы. После удаления четыре келоида весили почти 14 унций (почти 400 граммов). Доктор Ли удалила келоиды хирургическим путем, прежде чем Дженнифер прошла лучевую терапию, чтобы снизить риск развития опухолей.

«Все изменилось в лучшую сторону. Больше никаких головных болей, никакого головокружения, — сказала Дженнифер.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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