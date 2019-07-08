Гигантские уши любительницы анимэ начали стремительно расти после неудачного пирсинга

Пирсинг ушей привел к патологическому рубцеванию на ушах у молодой девушки — в результате она 11 лет мучилась от боли из-за гигантских комков рубцовой ткани у нее на голове, сообщает британское издание Daily Mail.

Дженнифер, косплееру из Филадельфии, было 18 лет, когда она пошла проколоть верхний хрящ. Но прокол вызвал патологическое разрастание рубцовой ткани, после эти шишки опухли, а недавно опухоль начала увеличиваться.

В этом году Дженнифер, которой сейчас 29 лет, решила удалить образования с помощью визита к доктору Сандре Ли, более известной как доктор Пимпл Поппер, что было снято для канала TLC.