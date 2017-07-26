Роспотребнадзор сообщил, что маникюрные салоны и точки ногтевого сервиса могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В противном случае, если санитарные нормы не будут соблюдены, посетители салоны рискуют заразиться гепатитом, различными ВИЧ-инфекциями и грибковыми заболеваниями.

Роспотребнадзор рекомендует посетителям салонов обращать внимание на следующие моменты:

Все помещения и оборудования должны содержаться в абсолютной чистоте.

Влажную уборку обязаны проводить не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Инструменты для маникюра и педикюра должны подвергаться тщательной дезинфекцией, а также быть упакованы в стерилизационные упаковочные материалы.

Подушка, которую подкладывают под ногу во время педикюра должна быть с клеенчатым чехлом и протираться после каждого использования дезинфицирующим раствором.

Ванночки для рук и ног после каждого клиента также нужно подвергать дезинфекции.

Все сотрудники салоны обязаны регулярно проходить медицинские осмотры и иметь медицинские книжки.

В том случае, если посетители заметили нарушение санитарных норм, они могут обратиться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

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