Гепатит, ВИЧ и не только: Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюрных салонов
«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В противном случае, если санитарные нормы не будут соблюдены, посетители салоны рискуют заразиться гепатитом, различными ВИЧ-инфекциями и грибковыми заболеваниями.
Роспотребнадзор рекомендует посетителям салонов обращать внимание на следующие моменты:
Все помещения и оборудования должны содержаться в абсолютной чистоте.
Влажную уборку обязаны проводить не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Инструменты для маникюра и педикюра должны подвергаться тщательной дезинфекцией, а также быть упакованы в стерилизационные упаковочные материалы.
Подушка, которую подкладывают под ногу во время педикюра должна быть с клеенчатым чехлом и протираться после каждого использования дезинфицирующим раствором.
Ванночки для рук и ног после каждого клиента также нужно подвергать дезинфекции.
Все сотрудники салоны обязаны регулярно проходить медицинские осмотры и иметь медицинские книжки.
В том случае, если посетители заметили нарушение санитарных норм, они могут обратиться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.
Фото: shutterstock.com