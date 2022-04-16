Гематолог заявила, что употребление шоколада снижает риск появления тромбов

Горький шоколад хорошего качества обладает рядом полезных микроэлементов, которые разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Теобромин, который содержит шоколад и какао-бобы, способен снизить густоту крови.

Злоупотреблять лакомством тоже не стоит. Нормой для человека является две дольки в день.

Следует выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Производители шоколада часто добавляют в свою продукцию трансжиры и пальмовое масло. Они крайне плохо усваиваются организмом, провоцируют появление холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов и делают кровь более вязкой.

Молочный шоколад тоже не следует выбирать. Он не обладает такими же полезными свойствами. Дело в том, что помимо какао-бобов, молочный шоколад содержит высокий уровень сахара, который оказывает негативное воздействие на организм.

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