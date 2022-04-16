Гематолог заявила, что употребление шоколада снижает риск появления тромбов
Врач-терапевт Рамиля Голубенко рассказывает, что хороший шоколад с высоким содержанием натуральных какао-бобов благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов и снижает риск развития тромбоза.
Врачи не раз отмечали, что тромбы могут представлять смертельную опасность. Однако потребление горького шоколада может позитивно повлиять на здоровье и даже стать своего рода лекарством, сообщает «Доктор Питер».
Горький шоколад хорошего качества обладает рядом полезных микроэлементов, которые разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Теобромин, который содержит шоколад и какао-бобы, способен снизить густоту крови.
Злоупотреблять лакомством тоже не стоит. Нормой для человека является две дольки в день.
Следует выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Производители шоколада часто добавляют в свою продукцию трансжиры и пальмовое масло. Они крайне плохо усваиваются организмом, провоцируют появление холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов и делают кровь более вязкой.
Молочный шоколад тоже не следует выбирать. Он не обладает такими же полезными свойствами. Дело в том, что помимо какао-бобов, молочный шоколад содержит высокий уровень сахара, который оказывает негативное воздействие на организм.
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