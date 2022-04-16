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Гематолог заявила, что употребление шоколада снижает риск появления тромбов

Многие из нас любят сладкое. А в особенности шоколад. Но знаете ли вы, как этот продукт влияют на кровь? Эксперт рассказала, как употребление горького шоколада влияет на сосуды.
Гематолог заявила, что употребление шоколада снижает риск появления тромбов

Врач-терапевт Рамиля Голубенко рассказывает, что хороший шоколад с высоким содержанием натуральных какао-бобов благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов и снижает риск развития тромбоза.

Врачи не раз отмечали, что тромбы могут представлять смертельную опасность. Однако потребление горького шоколада может позитивно повлиять на здоровье и даже стать своего рода лекарством, сообщает «Доктор Питер».

Горький шоколад хорошего качества обладает рядом полезных микроэлементов, которые разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Теобромин, который содержит шоколад и какао-бобы, способен снизить густоту крови.

Злоупотреблять лакомством тоже не стоит. Нормой для человека является две дольки в день.

Следует выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Производители шоколада часто добавляют в свою продукцию трансжиры и пальмовое масло. Они крайне плохо усваиваются организмом, провоцируют появление холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов и делают кровь более вязкой.

Молочный шоколад тоже не следует выбирать. Он не обладает такими же полезными свойствами. Дело в том, что помимо какао-бобов, молочный шоколад содержит высокий уровень сахара, который оказывает негативное воздействие на организм.

Фото и видео: PassionVideo, Pexels

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