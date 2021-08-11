Где сосредоточены указывающие на заболевания сердца боли – и как их распознать

Например, симптомы сердечного приступа или проблем с сердцем возможно ошибочно принять за несварение желудка. В данной ситуации отмечаются жжение или боль в груди или животе, напоминающие расстройство пищеварения.

Стандартным признаком болезни сердца считается боль в груди. Специалисты заверяют, не стоит игнорировать симптом. Люди перенесшие сердечный приступ также отмечают тяжесть, стеснение или давление в груди. Если человек чувствует боль при напряжении, а после дискомфорт проходит, это может означать стенокардию, обычно это вызвано ишемической болезнью сердца.

Кроме того, повышенная потливость сигнализирует о проблемах. Если жар и липкость сопровождаются болями в груди, необходима медицинская помощь. Так как возможно надвигается сердечный приступ. А также при патологиях сердца могут появиться боли и в других частях тела: челюсти или спине.