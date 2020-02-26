Барбара Барнс с нетерпением ожидала плановой операции по замене коленного сустава. Однако после хирургического вмешательства пенсионерка не почувствовала облегчения: ее по-прежнему мучили боли в колене. Вскоре выяснилось, что врачи перепутали правый и левый протезы. Затем они объяснили это тем, что те лежали в одной коробке. То есть в левую ногу вставили коленный протез для правой ноги. «Я очень волновалась, заподозрив, что что-то пошло не так, но мне все время говорили, что все в порядке! А потом мне сказали, что в левом колене был использован правосторонний имплант. Представьте себе мой шок. Это та ошибка, которую вы точно не ожидаете при проведении серьезной операции. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось», - не скрывает возмущения Барнс.В ходе проверки было доказано, что протезы лежали в одной коробке и ответственный персонал не проверил, для какой ноги предназначается конкретный имплант. Теперь же протезы для ног будут храниться в коробках с разным цветовым кодом, чтобы избежать в дальнейшем подобных ошибок. Барбара Барнс, который провели затем корректирующую операцию, ждет компенсации от клиники. Пока представители лечебницы принесли женщине лишь свои извинения, пишет Daily Mail. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!