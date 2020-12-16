Футболистка чуть не умерла от сгустков крови в легких, появившихся из-за контрацептивов
Фото: Facebook/Hollie Olding
21-летняя девушка из Путни, Лондон, была доставлена в больницу после кашля с кровью, врачи нашли у нее тромбоэмболию легочной артерии. Холли, играющая на позиции центрального полузащитника, принимала комбинированные оральные контрацептивы, чтобы контролировать сильные боли при месячных, которые могли повлиять на ее игру во время матчей.
В ходе учебы в Университете Питтсбурга она каждые выходные летала в разные штаты на футбольные матчи и заметила, что в сентябре 2019 года у нее развился сухой кашель. Врачи сначала подумали, что у нее пневмония, но вскоре нашли у американки болезнь, которую обычно диагностируют у пожилых людей.
«Они сказали мне, что мои легкие были покрыты шрамами. Я «загорелась», как рождественская елка на сканировании, выявили много сгустков крови. В течение нескольких месяцев я сильно страдала морально, потому что играла в футбол с тех пор, как научилась ходить. Но из-за болезни не могла», - говорит девушка.
Холли, которая также играла за сборную Англии и «Челси», уточнила, что причину образования тромбов нашли в противозачаточных таблетках. «Доктора сразу поняли, что это произошло из-за эстрогена в комбинированных противозачаточных таблетках, которые я принимала в то время, а также из-за постоянных перелетов, которые мне приходилось совершать», - объяснила Олдинг.
Девушка уверена, если бы она не пускала болезнь на самотек, тяжелого лечения можно было избежать. «Я была из тех людей, которые преодолевают боль, но если бы прислушивалась к своему телу немного больше, я бы не заболела», - сказала она.
Фото: Facebook/Hollie Olding, pexels.com
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