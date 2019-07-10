Мужчина принял душ в контактных линзах и ослеп из-за опасных паразитов

29-летний англичанин Ник Хамфрис остался слепым на один глаз из-за того что регулярно принимал душ в контактных линзах, сообщает британское издание Daily Mail.
В январе 2018 он заметил царапину на глазу, анализы показали, что это акантамебный кератит. Из-за линз на глазах возникают микропорезы, и через них могут проникнуть паразиты, которые обитают в проточной воде.
В марте 2018 он ослеп на один глаз, и сейчас он ждет трансплантации роговицы.
Ник Хамфрис работает журналистом, играет в любительский футбол. Он признался, что эти сложности со здоровьем сильно его подкосили в моральном плане, и чтобы держаться на плаву, он стал посещать спортзал каждый день, и три раза в неделю играть в футбол.
По данным благотворительных организаций, сейчас в Великобритании всплеск случаев акантамебного кератита. Плохая гигиена контактных линз, использование водопроводной воды для очистки или хранения контактных линз или загрязнение линз водой из-под крана, бассейна или джакузи увеличивают риск заражения.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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