Мужчина принял душ в контактных линзах и ослеп из-за опасных паразитов

29-летний англичанин Ник Хамфрис остался слепым на один глаз из-за того что регулярно принимал душ в контактных линзах, сообщает британское издание Daily Mail.

В январе 2018 он заметил царапину на глазу, анализы показали, что это акантамебный кератит. Из-за линз на глазах возникают микропорезы, и через них могут проникнуть паразиты, которые обитают в проточной воде.

В марте 2018 он ослеп на один глаз, и сейчас он ждет трансплантации роговицы.