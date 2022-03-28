Фитнес для мозга: какие упражнения развивают когнитивные способности

Врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев рассказал об эффективных упражнениях для тренировки мозга.

Например, полезно собирать большие пазлы: «В этом случае задействована система визуальной обработки — сканирование мелких частей, тонкие различия в форме и цветах, мелкая моторика, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины».

Можно попробовать развивать и музыкальные способности, а именно учить новые песни и петь их. Тогда организм начнет вырабатывать гормоны радости — эндорфины. С помощью таких занятий повышается жизненный тонус, усиливается способность к концентрации внимания, увеличивается физическая и интеллектуальная активность. Также полезно обучение игре на музыкальных инструментах, в этот момент задействуются разные отделы мозга.

Следующее упражнение связано с периферическим зрением. В малознакомом месте смотрите прямо, задерживая внимание на всем, что попадает в поле зрения без движения глаз, особенно в периферийные участки. Закрыв глаза, мысленно воссоздайте зафиксированную визуальную картину, затем повторите попытку, дополняя список увиденного, порекомендовал Александр Соловьев в беседе с «Доктор Питер».

Врач назвал и другие полезные упражнения: смена рабочей руки, игры с мячом, вязание крючком или на спицах, ходьба по неровным поверхностям.