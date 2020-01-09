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Фанатка Кэти Прайс едва не поплатилась жизнью после бразильской подтяжки ягодиц

32-летняя модель захотела приблизиться к вожделенному идеалу, а теперь не может без слез смотреть на свою фигуру.

Бывшая модель и многодетная мама Лиз решилась осуществить давнюю мечту. Девушка прилетела в турецкую клинику пластической хирургии, чтобы сделать популярную процедуру бразильской подтяжки ягодиц и липосакцию, сообщает The Sun. Операция обошлась ей в довольно кругленькую сумму - 3750 фунтов стерлингов (почти 305 тысяч рублей - Прим. ред.) За эти деньги девушке убрали лишний жир с верхней части спины, рук и ног, попутно сделав ягодицы более объемными и скульптурными. В каждую ягодицу врачи «закачали» по 700 мл жира, взятого из других частей тела.

Лиз сама является хозяйкой салона красоты и замужем за профессиональным игроком в регби. Последние десять лет, с тех пор как началась и закончилась ее модельная карьера, мать троих детей мечтала о фигуре, как у модели и звезды реалити-шоу Кэти Прайс. Спустя годы мечта сбылась, но не принесла модели счастья. Девушка столкнулась с жуткими послеоперационными болями и недовольна конечным результатом. По ее словам, ноги по-прежнему остались массивными, толстыми. К тому же каждый день ей приходится переживать болезненную процедуру массажа, призванного избавить ноги от лишней жидкости.

«У меня теперь плоский живот и задница, о которой я мечтала, но я не могу смотреть на свои ноги - они все еще массивные и это удручает», - плачет пациентка. Добавим, что супруг Лиз отговаривал ее от операции, так как не считает красавицу-жену толстой. Однако последняя была непреклонна и взяла с собой на операцию в качестве поддержки лучшую подругу.

Кэти Прайс, которую так боготворила Лиз, можно назвать постоянной пациенткой пластических хирургов. Модель регулярно улучшает внешность с помощью их услуг. В частности, она делала ту самую бразильскую подтяжку ягодиц в турецкой клинике. После этого Кэти со слезами на глазах жаловалась подписчикам соцсетей, что не может сидеть - для этого ей нужна была подушка.

Профессор Спрингфилдской больницы поделился неутешительной статистикой: в прошлом году 32 пациентки умерли после жировой эмболии, спровоцированной бразильской подтяжкой ягодиц. Это состояние, при котором мигрирующий жир закупоривает сосуды. Но операция остается популярной, ведь зарубежные клиники то и дело заманивают пациенток сравнительно невысокими ценами.

Фото: vostock photo, Instagram

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