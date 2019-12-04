Ежедневные капризы 4-летней девочки оказались симптомом редкого вида рака

Первое время Линсэй не придавала значения изменившемуся поведению Иви, но когда девочка перестала ходить в туалет, начала отказываться от еды и стала выглядеть изможденной, женщина отвела ее к врачу .

Доктора диагностировали у малышки хроническую инфекцию почек и на 5 дней положили ее на дополнительное обследование и лечение, после чего отпустили домой. Однако уже на следующий день после выписки у Иви резко посинели губы и отекли ноги и пальцы. Все это сопровождалось сильной тошнотой. Родители тут же отвезли девочку обратно в больницу, где после проведения ряда анализов врачи сообщили им страшный диагноз дочери - нейробластома 4 стадии.

Вокруг одной из самых важных артерий Иви сформировалась 13-сантиметровая опухоль. Рак также метастазировал в кости. В канун Рождества вместо праздничного веселья Иви начала свой первый цикл химиотерапии. Девочка была настолько слаба, что даже не смогла развернуть свой новогодний подарок. После двух лет отчаяния, тяжелейшего лечения и операции по удалению опухоли, родители малышки получили новости, которых так долго ждали. Рак отступил, и болезнь вошла в стадию ремиссии.

В больнице, где Иви проходила лечение, есть традиция: чтобы отметить успешное завершения химиотерапии, ребенок звонит в специальный золотой колокольчик. День золотого колокольчика Линдсэй запомнит на всю жизнь. Тогда вся семья собралась в больнице, чтобы отметить выздоровление девочки. По этому случаю Иви надела свое самое любимое платье с радугой. В момент звона колокольчика, ознаменовывающего конец лечения и страданий девочки, вся ее родня обливалась слезами радости и облегчения.

Сегодня Иви уже 6 лет, она вполне здорова и живет беззаботной жизнью первоклашки.