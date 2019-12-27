Ежедневные 20-минутные прогулки быстрым шагом помогают в 5 раз снизить риск заболевания 7 видами рака

В исследовании приняли участие более 750 тысяч человек, за которыми американские ученые наблюдали в течение 10 лет. Как рассказал доктор Альпа Пател, соавтор научной работы, даже небольшое количество регулярной физической нагрузки средней интенсивности может принести потрясающие результаты. Для того, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, совсем не обязательно бежать марафон или участвовать в олимпийских играх, даже быстрая пешая или спокойная велосипедная прогулки принесут огромную пользу организму. Так, по данным ученых, 2,5 часа физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю, что составляет примерно 20 минут упражнений в день, снижает риск развития рака печени на 18%. Этот показатель вырастает до 27%, если человек увеличивает время нагрузки до 5 часов в неделю. Риск заболеваемости раком молочной железы у женщин снижается на 6% и 10% и раком почек у обоих полов на 11% и 17% за 2, 5 и 5 часов умеренной нагрузки соответственно.

При этом люди, активно занимающиеся спортом от 7 до 15 часов в неделю и совмещающие умеренную нагрузку с упражнениями высокой интенсивности, на 18% реже страдают от лимфомы и на 19% - от рака крови, миеломы. Женщины следующие этим рекомендациям на 18% реже заболевают раком матки, а мужчины - раком толстой кишки.

В выводах исследования также говорится о том, что частично вероятность возникновения онкологических заболеваний снижается из-за того, что упражнения помогают избавится от лишнего веса, который является одним из факторов риска. В то же время, люди, ведущие активный образ жизни и поддерживающие свой привычный здоровый вес, также получают защиту от некоторых онкологических заболеваний.