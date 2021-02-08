Европейский суд обязал Россию предоставить лечение пациентке с редким заболеванием

Одна упаковка этого лекарства стоит 280 тысяч рублей, женщине необходимо получать препарат раз в две недели. Девушка попыталась решить вопрос через местный суд, который обязал региональные власти закупить лекарство. Чиновники отказались исполнять решение суда и подали апелляцию.

По словам адвоката россиянки, власти всячески пытались затянуть процесс. При этом пациентка, оставшаяся без препарата, могла умереть без лекарства в любой момент. Как пишет «Коммерсант», ЕСПЧ воспользовался правилом, позволяющим выносить решение в экстренном порядке при угрозе жизни заявителя.

Суд за два дня переложил ответственность с Краснодарского края на все государство. Он потребовал немедленно обеспечить Швецову лекарством. Основную жалобу в международном суде рассмотрят позже.