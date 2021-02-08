Европейский суд обязал Россию предоставить лечение пациентке с редким заболеванием
31-летняя жительница Сочи лечится от редкого заболевания кроветворной системы. Она внесена в федеральный список лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Министерство здравоохранения Краснодарского края в течение пяти месяцев не давало пациентке необходимый препарат «Элизария», ссылаясь на нехватку финансов.
Одна упаковка этого лекарства стоит 280 тысяч рублей, женщине необходимо получать препарат раз в две недели. Девушка попыталась решить вопрос через местный суд, который обязал региональные власти закупить лекарство. Чиновники отказались исполнять решение суда и подали апелляцию.
По словам адвоката россиянки, власти всячески пытались затянуть процесс. При этом пациентка, оставшаяся без препарата, могла умереть без лекарства в любой момент. Как пишет «Коммерсант», ЕСПЧ воспользовался правилом, позволяющим выносить решение в экстренном порядке при угрозе жизни заявителя.
Суд за два дня переложил ответственность с Краснодарского края на все государство. Он потребовал немедленно обеспечить Швецову лекарством. Основную жалобу в международном суде рассмотрят позже.
Фото: pexels.com
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