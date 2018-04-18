Эвелина Бледанс чуть не лишилась слуха из-за тяжелой болезни

Многие знаменитости обычно переносят недомогание на ногах — легкая простуда редко останавливает артистов от выступлений и перелетов. И, как правило, из-за плотного рабочего графика звезды сталкиваются с серьезными осложнениями после болезни.
Эвелина Бледанс недавно не стала исключением. Телеведущая призналась в своем микроблоге, что приболела, но продолжила активно работать и не уделила внимания своему здоровью. В итоге артистка столкнулась с тяжелыми осложнениями и даже едва не лишилась слуха!
«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься-улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по 6 часов в одну и другую сторону…. Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять, а еще заставила себя поспать днем и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось!» — рассказала подписчикам Эвелина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Поклонники пожелали ведущей скорейшего выздоровления.
Фото: Instagram