Эвелина Бледанс чуть не лишилась слуха из-за тяжелой болезни

Многие знаменитости обычно переносят недомогание на ногах — легкая простуда редко останавливает артистов от выступлений и перелетов. И, как правило, из-за плотного рабочего графика звезды сталкиваются с серьезными осложнениями после болезни.

Эвелина Бледанс недавно не стала исключением. Телеведущая призналась в своем микроблоге, что приболела, но продолжила активно работать и не уделила внимания своему здоровью. В итоге артистка столкнулась с тяжелыми осложнениями и даже едва не лишилась слуха!