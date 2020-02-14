Рак груди остается одним из самых агрессивных видов онкологии. Он не реагирует на гормональную терапию и химиотерапию, и после лечения часто случаются рецидивы.После проведенного исследования ученые из университетов Манчестера, Глазго и Шеффилда пришли к любопытному выводу. Они блокировали активность одного из двух белков — RUNX2 либо CBF-бета. Удаление любого из белков останавливало распространение рака. Если же белки вновь активировали, рак вновь начинал распространяться, сообщает [MedicalXpress] (https://medicalxpress.com/news/2020-02-scientists-breast-cancer-cells.html).По словам доктора Пола Шора из Манчестерского университета, «рак молочной железы является особенно разрушительным заболеванием. Врачи и ученые вкладывают много времени и усилий в поиск новых и более эффективных методов лечение. Наше открытие является важной вехой в понимании того, как распространяется этот тип рака — хотя, несомненно, предстоит пройти долгий путь, прежде чем оно сможет превратиться в эффективную терапию».Сложность в том, что упомянутые выше типы белка содержатся и в здоровых тканях. При лечении же необходимо воздействовать только на те, что есть в злокачественных опухолях. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!