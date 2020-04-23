Это официально: сезонная эпидемия гриппа в России закончилась
Как сообщается на сайте НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения России, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ признан эпидемическим в период с 27 января по 2 февраля 2020 года. Однако количество заразившихся в апреле неуклонно снижается. В начале месяца было зафиксировано 404 случаев, а на неделе с 13 по 19 апреля – и вовсе 321 на каждые 100 тысяч населения. Официальный недельный порог, который соответствует эпидемическому – 721 заболевший на каждые 100 тысяч населения. Такая ситуация наблюдается в подавляющем большинстве регионов России.
«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», – сообщается в заключении Министерства здравоохранения.
Эксперты также отметили, что количество заболевших среди взрослого населения, превышающее эпидемический порог, сохраняется лишь в 6 городах страны. К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией пока развивается не по столь позитивному сценарию, потому об окончании пандемии и завершении самоизоляции речи пока нет.
Фото: freepik
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