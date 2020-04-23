Это официально: сезонная эпидемия гриппа в России закончилась

Эксперты также отметили, что количество заболевших среди взрослого населения, превышающее эпидемический порог, сохраняется лишь в 6 городах страны. К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией пока развивается не по столь позитивному сценарию, потому об окончании пандемии и завершении самоизоляции речи пока нет.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!