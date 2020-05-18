Это официально: распространение коронавируса и рост числа зараженных в России удалось остановить

Министр уверен, что 27 регионов страны уже готовы к постепенному смягчению ограничительных мер. Однако соблюдение социальной дистанции и ношение масок по-прежнему действуют – и эти меры будут оставаться в силе до тех пор, пока не закончится эпидемия. Пожилым людям также рекомендуется оставаться дома – эти ограничения будут сняты незамедлительно, как только это будет возможно. Солидарна с мнением премьер-министра и глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявившая, что число зараженных снижается, но меры предосторожности придется соблюдать и летом.

Самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в Москве и Подмосковье. По состоянию на 18 мая 2020 года, в России проведено 7,1 млн тестов, выявлено 290 678 заболевших, из них 8926 случаев за последние сутки. При этом 70 209 человек выздоровели, 2722 пациента скончались.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!