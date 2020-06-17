«Это научный прорыв»: найден препарат, который снижает смертность от коронавируса на 30%

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких, – отметил Гебрейесус. – Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни».

Напомним, что власти Китая заявили о вспышке заражений коронавирусом 31 декабря 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии. С тех пор, по состоянию на 17 июня 2020 года, в мире COVID-19 заразилось больше 8 миллионов человек, из них – больше 550 тысяч в России. За последние сутки в нашей стране зафиксировано 7843 случая подтвержденных заболеваний (это минимум с апреля).

Фото: pixabay

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