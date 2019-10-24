«Это лето было непростым для нашей семьи»: 51-летняя певица Валерия рассказала о здоровье мамы

«Мамуля у меня — боец и трудяга. С утра до ночи тренируется, превозмогая боль, потому что очень хочет как можно быстрее с легкостью бегать своими ногами. Она человек активный и для нее это очень и очень важно», — добавила звезда.

Сейчас пожилая женщина проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы: «Тренировок и процедур так много, что складывается ощущение, что ее готовят к полету в космос. Врачи — настоящие профессионалы, аппаратура, тренажеры — лучшие в Европе. Центр федеральный, базовое лечение бесплатное», — поделилась певица.

Желаем здоровья маме!