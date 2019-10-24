«Это лето было непростым для нашей семьи»: 51-летняя певица Валерия рассказала о здоровье мамы
«Это лето было непростым для нашей семьи — моей мамуле было проведено эндопротезирование обоих коленных суставов. Сегодня эти операции делают тысячам пациентов по всему миру, но сложность в данной ситуации заключалась в замене суставов сразу на обеих ногах. В таких непростых случаях главное — реабилитация. Мы с мамой прошли несколько клиник и в России и за рубежом. От всей души благодарю всех врачей, медицинских сестер, которые ее лечили, за профессионализм и доброе человеческое отношение», — написала она.
«Мамуля у меня — боец и трудяга. С утра до ночи тренируется, превозмогая боль, потому что очень хочет как можно быстрее с легкостью бегать своими ногами. Она человек активный и для нее это очень и очень важно», — добавила звезда.
Сейчас пожилая женщина проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы: «Тренировок и процедур так много, что складывается ощущение, что ее готовят к полету в космос. Врачи — настоящие профессионалы, аппаратура, тренажеры — лучшие в Европе. Центр федеральный, базовое лечение бесплатное», — поделилась певица.
Желаем здоровья маме!
Фото и видео: instagram
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