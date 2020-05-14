«Это длительная проблема»: в ВОЗ предупредили, что коронавирус может остаться с нами навсегда
Как передает информационное агентство ТАСС, на брифинге в Женеве руководитель экспертной группы в ответ на вопрос о том, когда же закончится эпидемия, отметил, что в данный момент никто не может дать точного ответа, когда удастся одержать победу над COVID-19 и, возможно, нам всем придется приспосабливаться к нему, потому что невозможно спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.
«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая. Но все может измениться. Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же, как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль», – пояснил Майк Райан.
Специалист пояснил, что для лечения ВИЧ была разработана эффективная терапия, благодаря которой люди с этим заболеванием могут жить долго и сохранять качество жизни. Потому особенно важно сейчас реалистично смотреть на вещи и не питать надежд, которые вполне могут оказаться напрасными. Но рано или поздно коронавирус тоже будет взят под контроль. Важным шагом на этом нелегком пути будет разработка работающей вакцины, которая будет доступна всем. На данный момент во многих странах полным ходом разрабатывается вакцина – уже существует уже около 100 потенциальных вариантов.
Однако Райан отметил, что коронавирус может и не перерасти в длительную проблему, но как будет развиваться ситуация, покажет только время и дальнейшие научные исследования, которые будут опираться на накопленный врачами клинический опыт.
По данным на утро 14 мая 2020 года, в России было выявлено 252 245 зараженных, из них за последние сутки – 9974 человека. Количество выздоровевших достигло отметки 53 530 человек, 2305 умерло.
Фото: depositphotos
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