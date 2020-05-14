«Это длительная проблема»: в ВОЗ предупредили, что коронавирус может остаться с нами навсегда

Специалист пояснил, что для лечения ВИЧ была разработана эффективная терапия, благодаря которой люди с этим заболеванием могут жить долго и сохранять качество жизни. Потому особенно важно сейчас реалистично смотреть на вещи и не питать надежд, которые вполне могут оказаться напрасными. Но рано или поздно коронавирус тоже будет взят под контроль. Важным шагом на этом нелегком пути будет разработка работающей вакцины, которая будет доступна всем. На данный момент во многих странах полным ходом разрабатывается вакцина – уже существует уже около 100 потенциальных вариантов.

Однако Райан отметил, что коронавирус может и не перерасти в длительную проблему, но как будет развиваться ситуация, покажет только время и дальнейшие научные исследования, которые будут опираться на накопленный врачами клинический опыт.

По данным на утро 14 мая 2020 года, в России было выявлено 252 245 зараженных, из них за последние сутки – 9974 человека. Количество выздоровевших достигло отметки 53 530 человек, 2305 умерло.

Фото: depositphotos

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