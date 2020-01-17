«Это чудо!»: женщина с двумя матками смогла родить вопреки прогнозам врачей

Никола Гиннесс родилась с патологией: ее матка разделена кожной перегородкой. Девушка пыталась забеременеть с восемнадцати лет, но каждая попытка заканчивалась мучительным выкидышем. Врачи утверждали, что она никогда не сможет родить, пишет Daily Mail.

Молодая женщина и ее бойфренд начали искать другие способы стать родителями, например, задумались об услугах суррогатной матери. Но во время одного из визитов к врачу, тот подсказал ей возможное избавление от редкой патологии: можно попробовать удалить кожную перегородку. Правда, хирург сразу предупредил Николу о рисках - операция ничего не гарантирует.

Гиннес решилась на хирургическое вмешательство и уже спустя восемь месяцев после смогла забеременеть. Женщина самостоятельно выносила малыша: в январе пара стала родителями сына Реджи.

Говоря о малыше, Никола не может сдержать слез. Она называет рождение сына «настоящим чудом», ведь еще недавно она думала, что никогда не сможет стать матерью.