passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Это чудо!»: женщина с двумя матками смогла родить вопреки прогнозам врачей

Перед этим 26-летняя Никола пережила шесть выкидышей.

Никола Гиннесс родилась с патологией: ее матка разделена кожной перегородкой. Девушка пыталась забеременеть с восемнадцати лет, но каждая попытка заканчивалась мучительным выкидышем. Врачи утверждали, что она никогда не сможет родить, пишет Daily Mail.

Молодая женщина и ее бойфренд начали искать другие способы стать родителями, например, задумались об услугах суррогатной матери. Но во время одного из визитов к врачу, тот подсказал ей возможное избавление от редкой патологии: можно попробовать удалить кожную перегородку. Правда, хирург сразу предупредил Николу о рисках - операция ничего не гарантирует.

Гиннес решилась на хирургическое вмешательство и уже спустя восемь месяцев после смогла забеременеть. Женщина самостоятельно выносила малыша: в январе пара стала родителями сына Реджи.

Говоря о малыше, Никола не может сдержать слез. Она называет рождение сына «настоящим чудом», ведь еще недавно она думала, что никогда не сможет стать матерью.

_Фото и видео: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!