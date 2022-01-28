Есть или нет — вот в чем вопрос: стоит ли включить замороженные ягоды в свой рацион зимой

Специалисты решили выяснить на практике, какие витамины и в каких количествах остаются в ягодах после заморозки. Для чистоты эксперимента выбрали несколько видов: голубика, малина, ежевика. И среди показателей смотрели на витамин С, полифенолы и антиоксиданты. Через 4 месяца после заморозки содержание исследуемых пунктов и цвет ягод не поменялись. Через 6 месяцев максимальные потери составили 23% полезных веществ. Через 10 — содержание полифенолов уменьшилось на 28-47%, аскорбинка — на 62-76%. Больше всего антиоксидантов сохранилось в голубике (77%), меньше всего — в малине (63%). Получается, что замороженные ягоды — это не только удобно, но все-таки и полезно. А еще дыру в кошельке не делают, что тоже очень и очень приятно.