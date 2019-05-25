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Если у вас начались проблемы с памятью, проверьте, не слишком ли много вы спите

Ученые выяснили, что слишком долгий сон — дольше 9 часов — так же негативно влияет на память, как если бы вы спали 5 или меньше часов в сутки.

Исследователи из Калифорнийского университета опубликовали в Международном журнале эпидемиологии (International Journal of Epidemiology) неожиданные результаты: оказывается, сон дольше 9 часов может негативно влиять на память, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи изучили результаты тестов на проверку памяти почти для 400 000 человек. Лучше всех себя показали люди, которые спали по 7 часов в день. По сравнению с ними одинаковое количество ошибок сделали те, кто спал 5 часов или меньше, и — что стало неожиданностью — точно столько же ошибок совершили те, кто спал 9 и более часов.

Результаты показывают, что длительный сон может повлиять на мышление так же, как и недосыпание.

Эксперты полагают, что люди, которые спят слишком долго, могут иметь худшее качество сна — это в свою очередь мешает нормальному сообщению областей мозга и подвергает их риску возникновения когнитивных проблем.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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