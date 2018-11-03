«Если бы не семья и друзья, я бы уже умер»: Сергей Мазаев признался в наркозависимости

58-летний Сергей Мазаев почти четырнадцать лет не употреблял запрещенные вещества, однако незадолго до круглой даты сорвался. О своем пагубном пристрастии к запрещенным препаратам музыкант откровенно рассказал в шоу «Секрет на миллион».

Неприятности в семье и на работе, проблемы личного характера подтолкнули певца к срыву спустя четырнадцать лет «чистой» жизни. Финальной точкой стал концерт ко Дню Победы, в котором Мазаев принимал участие: «Это был мой триумф, я очень хотел, чтобы мои близкие люди пришли. А они не пришли, Галя (супруга — прим.ред.) не пришла. Мне настолько стало горько, что я решил расслабиться и употребить тяжелые наркотики прямо там, на месте. А потом незаметно стал пользоваться этим, как лекарством. Галя знала, но ничего не могла сделать».

Музыкант вспомнил, что даже в студию звукозаписи мог прийти в измененном сознании. Однажды в студии Сергей встретил своего давнего друга, Николая Фоменко, и эта встреча спасла ему жизнь: «Коля Фоменко увидел меня и испугался, сразу позвонил Феде Бондарчуку, который знает, что это такое. Тот нашел врача знакомого, а на следующий день Коля уговорил меня поехать в клинику».

В клинику Мазаев поступил под вымышленной фамилией. Первые десять дней артист провел в отдельной палате для детоксикации — в этом помещении нет никаких стеклянных предметов, даже еду приносят в одноразовой посуде. После детоксикации Сергея перевели в обычную палату и разрешили посещать сеансы групповой терапии и работать с психологом. «Сначала несколько дней были капельницы. Я с легкостью отошел от этого препарата, потому что не было длительного применения. Потом бесконечные занятия, самоанализ. Я впервые за долгое время высыпался, регулярно принимал пищу, два раза в день занимался йогой и принимал препараты. Через 28 дней я вышел оттуда другим человеком, выздоровевшим», — подытожил музыкант.

Сергей Мазаев признался, что перепробовал практически все существующие наркотики, однако, по его мнению, самую сильную зависимость вызывает алкоголь: «Я пробовал практически все, что существует, и от всего, кроме алкоголя, я освободился сам. Похмелье — это та же ломка. Голова болит, дышать тяжело, в глазах темно, а примешь стопку — и развиднелось. Когда такое происходит — это уже очень серьезная стадия алкоголизма. Надо идти лечиться. Запои у меня были по месяцу, пил каждый день. При этом работаешь, живешь, просто внутри организм разрушается. Если бы не друзья и моя семья, я бы давно уже умер, это точно».