Эпатажный сын Елены Яковлевой перенес сложную операцию на руке

Сыну известной актрисы Елены Яковлевой Денису, татуированному почти с головы до ног, потребовалась помощь хирурга. Молодой человек сломал кисть, причем, по его словам в микроблоге, «конечность уже начала отмирать».
Денис продемонстрировал рентгеновские снимки, а также результат работы врача, который спас его руку. Любопытно, что с ним в палате находилась не только супруга Виктория, но и... кот. «Это беспрецедентный случай в российской медицине», — заявил Шальных.
Напомним, Денис увлекается бодибилдингом, а его тело и лицо покрыты многочисленными татуировками. Из-за нестандартной внешности молодого человека прозвали фриком, а работодатели часто отказывали ему на собеседованиях. Сейчас Шальных находится в поиске себя: он бросил учебу в Лондоне и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, устроился на работу с детьми, а сейчас вместе с другом записывает музыкальный альбом.
Фото и видео: Instagram