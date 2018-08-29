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Эпатажный сын Елены Яковлевой перенес сложную операцию на руке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Шальных

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25-летний Денис Шальных, единственный сын актрисы Елены Яковлевой, попал в больницу из-за серьезной травмы руки.

Сыну известной актрисы Елены Яковлевой Денису, татуированному почти с головы до ног, потребовалась помощь хирурга. Молодой человек сломал кисть, причем, по его словам в микроблоге, «конечность уже начала отмирать».

Денис продемонстрировал рентгеновские снимки, а также результат работы врача, который спас его руку. Любопытно, что с ним в палате находилась не только супруга Виктория, но и... кот. «Это беспрецедентный случай в российской медицине», — заявил Шальных.

Напомним, Денис увлекается бодибилдингом, а его тело и лицо покрыты многочисленными татуировками. Из-за нестандартной внешности молодого человека прозвали фриком, а работодатели часто отказывали ему на собеседованиях. Сейчас Шальных находится в поиске себя: он бросил учебу в Лондоне и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, устроился на работу с детьми, а сейчас вместе с другом записывает музыкальный альбом.

Фото и видео: Instagram

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