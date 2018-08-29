Эпатажный сын Елены Яковлевой перенес сложную операцию на руке

Сыну известной актрисы Елены Яковлевой Денису, татуированному почти с головы до ног, потребовалась помощь хирурга. Молодой человек сломал кисть, причем, по его словам в микроблоге, «конечность уже начала отмирать».

Денис продемонстрировал рентгеновские снимки, а также результат работы врача, который спас его руку. Любопытно, что с ним в палате находилась не только супруга Виктория, но и... кот. «Это беспрецедентный случай в российской медицине», — заявил Шальных.