Энергетический кризис: какой должна быть первая помощь при сильной усталости

В первую очередь ученые по всему миру рекомендуют всем, кто просыпается уже уставшим, отказаться от сахара. Дело в том, что сладости, особенно если употреблять их в больших количествах, провоцируют сонливость и апатию. Не замечали, что вам хочется вздремнуть после чашки чая с десертом? Чтобы восстановить уровень энергичности, по мнению диетологов, нужно на некоторое скорректировать свой рацион таким образом, чтобы в нем преобладала белковая пища, которая запускает процесс медленного высвобождения глюкозы, а значит, и накопления сил. Также стоит пить много жидкости – не забывайте о двух литрах чистой воды ежедневно. И, конечно же, стоит наладить свой режим и регулярно высыпаться – врачи напоминают, что в объятиях Морфея необходимо проводить не менее 7-8 часов и ложиться лучше до полуночи.

Фото: pixabay

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