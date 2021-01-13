Энергетический кризис: какой должна быть первая помощь при сильной усталости
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», усталость имеет свойство накапливаться. И чем сильнее нарушения режима сна и бодрствования, тем ситуация хуже. Осложнить ее могут также неправильное питание, частое переедание, употребление алкоголя. Но есть простые способы помочь себе и восстановить уровень энергии.
В первую очередь ученые по всему миру рекомендуют всем, кто просыпается уже уставшим, отказаться от сахара. Дело в том, что сладости, особенно если употреблять их в больших количествах, провоцируют сонливость и апатию. Не замечали, что вам хочется вздремнуть после чашки чая с десертом? Чтобы восстановить уровень энергичности, по мнению диетологов, нужно на некоторое скорректировать свой рацион таким образом, чтобы в нем преобладала белковая пища, которая запускает процесс медленного высвобождения глюкозы, а значит, и накопления сил. Также стоит пить много жидкости – не забывайте о двух литрах чистой воды ежедневно. И, конечно же, стоит наладить свой режим и регулярно высыпаться – врачи напоминают, что в объятиях Морфея необходимо проводить не менее 7-8 часов и ложиться лучше до полуночи.
Фото: pixabay
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