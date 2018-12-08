Елена Воробей отправилась в отпуск после проблем со здоровьем

«Чтобы выдерживать кочевую гастрольную жизнь, артист прежде всего должен быть здоровым и не доводить себя — как было в моем случае — до такого переутомления. К тому же это год у меня выдался непростой: весной у дочки Сони была шестичасовая операция на позвоночнике. В общем, мне надо было набраться сил. Я выбрала Израиль, любимый Тель Авив, где была много раз. В поездку я отправилась с семьей — папой и Соней. Неделя солнца и хорошего настроения, общение с родными, что может быть лучше? Никакие не нужны лекарства!» — цитирует Елену портал «7 дней».