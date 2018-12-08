Елена Воробей отправилась в отпуск после проблем со здоровьем

Месяц назад 51-летняя Елена Воробей немало напугала поклонников, в видео из больницы сообщив о проблемах со здоровьем, связанных с переутомлением. Во избежание подобных ситуаций в будущем артистка приняла решение отдыхать не после тяжелой работы, а перед ней. В конце декабря у Воробей запланирован гастрольный тур по Германии, а в феврале ее ждет большой юмористический концерт в Москве, поэтому сейчас Елена с семьей отправилась в небольшой отпуск.
Семья моя, мои любимые, мои самые дорогие.......Как же я люблю эти счастливые мгновения, когда мы вместе!!!!❤️❤️❤️❤️Я с детства мечтала об очень сплоченной семье, а когда мы с сестрами и братьями на выходные собирались за одним столом в городе Бресте, я была самой счастливой на свете, и потом нас было просто не разогнать😆Берегите друг друга😊Семья, Любовь , Счастье, Настроение выходного дня🌞🌞🌞🌞🌞🌞❤️❤️❤️❤️❤️I LOVE YOU
«Чтобы выдерживать кочевую гастрольную жизнь, артист прежде всего должен быть здоровым и не доводить себя — как было в моем случае — до такого переутомления. К тому же это год у меня выдался непростой: весной у дочки Сони была шестичасовая операция на позвоночнике. В общем, мне надо было набраться сил. Я выбрала Израиль, любимый Тель Авив, где была много раз. В поездку я отправилась с семьей — папой и Соней. Неделя солнца и хорошего настроения, общение с родными, что может быть лучше? Никакие не нужны лекарства!» — цитирует Елену портал «7 дней».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram