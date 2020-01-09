Елена Малышева рассказала о своем способе предотвратить рак

Елена Малышева — заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор и ведущая передач о здоровье. Ее слову верят тысячи телезрителей, и она с радостью делится знаниями, в том числе полученными и на своем опыте. Так, Елена выступает за профилактические осмотры и раннюю диагностику болезней.

«Мой путь — предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», — написала она в своем блоге в Instagram.

Эрозии в пищеводе и желудке, которые также обнаружили у нее при гастроскопии, ведущая также сочла необходимым пролечить.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили», — сообщила она и посоветовала подписчикам: «Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! А не ждите симптомов болезни».