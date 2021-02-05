Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса и почему
В своем микроблоге в социальной сети Instagram Малышева заявила, что у коронавинуса «не женское лицо». Согласно проведенным учеными исследованиям, именно мужчины чаще всего умирают от ковида. «Этот статистический факт был осмыслен учеными, и оказалось, что разница заложена в половых хромосомах: Х (главная женская хромосома) и Y (главная мужская хромосома)», – написала она в своем посте.
Телеврач добавила, что хоть данные хромосомы и отличаются всего одной маленькой палочкой, но именно в этой четвертинке природой заложены защитные свойства, которые необходимы женщинам для вынашивания и выращивания детей. Кроме того, Малышева отметила, что по этим же причинам у женщин намного больше, чем у мужчин, цитотоксических клеток в организме, которые «съедают» все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус. При этом у мужчин чаще и быстрее образовываются тромбы, а это одно из осложнений COVID-19. Именно этой совокупностью факторов и объясняется более высокий уровень летальных исходов среди сильной половины человечества.
При этом Малышева подчеркнула, что X-хромосома не может защитить женщин от заражения ковидом, потому им наравне с мужчинами надо сохранять социальную дистанцию, носить маски и прививаться.
Фото: pixabay
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