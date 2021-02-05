Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса и почему

Телеврач добавила, что хоть данные хромосомы и отличаются всего одной маленькой палочкой, но именно в этой четвертинке природой заложены защитные свойства, которые необходимы женщинам для вынашивания и выращивания детей. Кроме того, Малышева отметила, что по этим же причинам у женщин намного больше, чем у мужчин, цитотоксических клеток в организме, которые «съедают» все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус. При этом у мужчин чаще и быстрее образовываются тромбы, а это одно из осложнений COVID-19. Именно этой совокупностью факторов и объясняется более высокий уровень летальных исходов среди сильной половины человечества.

При этом Малышева подчеркнула, что X-хромосома не может защитить женщин от заражения ковидом, потому им наравне с мужчинами надо сохранять социальную дистанцию, носить маски и прививаться.

Фото: pixabay

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