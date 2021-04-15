Елена Малышева раскрыла россиянкам с ожирением главные принципы похудения

Большой лишний вес может привести к непоправимым последствиям. Такая нагрузка на организм влечет за собой появление многих болезней: повышает риск возникновения инсульта и инфаркта. Также девушки с ожирением более склонны к раку молочной железы и появлению сахарного диабета. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Людям, страдающим ожирением, Малышева советует увеличить частоту трапез, но при этом уменьшить размер порций. Лучший вариант: выбрать подходящее для себя количество приемов пищи, оптимально от 4 до 6 раз в день. И следите, чтобы объем того, что оказывается на вашей тарелке, не превышал 300 граммов.

Ожирение — одна из самых распространенных проблем человечества. Степень болезни определяется по индексу массы тела (ИМТ).