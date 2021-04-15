Елена Малышева раскрыла россиянкам с ожирением главные принципы похудения
Большой лишний вес может привести к непоправимым последствиям. Такая нагрузка на организм влечет за собой появление многих болезней: повышает риск возникновения инсульта и инфаркта. Также девушки с ожирением более склонны к раку молочной железы и появлению сахарного диабета. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Людям, страдающим ожирением, Малышева советует увеличить частоту трапез, но при этом уменьшить размер порций. Лучший вариант: выбрать подходящее для себя количество приемов пищи, оптимально от 4 до 6 раз в день. И следите, чтобы объем того, что оказывается на вашей тарелке, не превышал 300 граммов.
Ожирение — одна из самых распространенных проблем человечества. Степень болезни определяется по индексу массы тела (ИМТ).
Лишний вес представляет опасность для здоровья, а иногда и для жизни человека. Он может дать осложнения на многие системы организма. Бывает, быстрый набор веса уже свидетельствует о сбоях в организме и развитии болезней. Ожирение может стать причиной и других нарушений:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- нарушение в функционировании дыхательной системы,
- гормональные сбои,
- заболевания внутренних органов (печени, желчного пузыря),
- повреждения опорно-двигательного аппарата (увеличен риск развития остеохондроза, артроза и артрита),
- вызывает психологические травмы.
Важно вовремя начать меняться и улучшать качество своей жизни. Обратитесь ко врачу, проверьте свои медицинские показатели, а дальше следите за своим питанием и ведите активный образ жизни.
Фото: starface
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