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Елена Малышева призвала мужчин менять трусы почаще

По мнению телеведущей, неправильный график замены нижнего белья может не лучшим образом отразиться на мужском здоровье. Кроме того, важно в свое время избавляться от старых предметов гардероба.
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Елена Малышева на мероприятии

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово» рассказала, как часто мужчины должны менять трусы, чтобы сохранить здоровье. По ее мнению, делать это нужно не менее одного раза в день.

Кроме того, спать лучше вообще без них.

«На самом деле спать без трусов — это правильно. (...) Почему? Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — считает Малышева.

Другой участник программы кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман подтвердил ее слова:

«У всех трусов есть резинка, которая немного уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит слишком долго носить трусы, поскольку и это представляет опасность — изношенные, они могут стать источником кишечной инфекции.

«Даже при нормальной стирке, при температуре 60-70 градусов, определенный процент кишечной палочки остается на трусах и накапливается. (...) В результате вы носите не только трусы, но и ту самую кишечную палочку, которая может привести к инфекционным процессам», — заявил он.

Фото: Global look press