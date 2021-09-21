Елена Малышева призвала мужчин менять трусы почаще
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово» рассказала, как часто мужчины должны менять трусы, чтобы сохранить здоровье. По ее мнению, делать это нужно не менее одного раза в день.
Кроме того, спать лучше вообще без них.
«На самом деле спать без трусов — это правильно. (...) Почему? Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — считает Малышева.
Другой участник программы кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман подтвердил ее слова:
«У всех трусов есть резинка, которая немного уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы», — отметил он.
Кроме того, он подчеркнул, что не стоит слишком долго носить трусы, поскольку и это представляет опасность — изношенные, они могут стать источником кишечной инфекции.
«Даже при нормальной стирке, при температуре 60-70 градусов, определенный процент кишечной палочки остается на трусах и накапливается. (...) В результате вы носите не только трусы, но и ту самую кишечную палочку, которая может привести к инфекционным процессам», — заявил он.
Фото: Global look press