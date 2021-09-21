Елена Малышева призвала мужчин менять трусы почаще

Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово» рассказала, как часто мужчины должны менять трусы, чтобы сохранить здоровье. По ее мнению, делать это нужно не менее одного раза в день.

Кроме того, спать лучше вообще без них.

«На самом деле спать без трусов — это правильно. (...) Почему? Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — считает Малышева.

Другой участник программы кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман подтвердил ее слова:

«У всех трусов есть резинка, которая немного уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы», — отметил он.