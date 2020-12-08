Елена Малышева перечислила три опасных побочных эффекта затянувшейся самоизоляции
В эфире программы «Жить здорово!», которую Малышева ведет на Первом канале, теледоктор выделила минимум три побочных эффекта. Первая из них – увеличение числа внезапных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем наблюдается подобное явление не только в России, но и во всех странах, где был введен карантин из-за напряженной эпидемиологической обстановки. По статистике, на 1 миллион человек, скончавшихся от коронавируса, пришлось 17 миллионов, умерших от инсультов и инфарктов. Чтобы снизить риски, Малышева рекомендовала не забывать ежедневно гулять хотя бы возле дома и делать гимнастику и зарядку, а также не забывать принимать лекарства для контроля гипертонии и других болезней сердца, назначенные врачами.
«Мы сегодня всем, кто сидит дома, говорим только одно: вы должны понимать, что риск погибнуть от болезней сердца у вас в разы выше, чем риск погибнуть или вообще даже встретиться с коронавирусом», — отметила Малышева.
Второй побочный эффект самоизоляции – приостановка массовой вакцинации детей. Несоблюдение календаря прививок может привести к вспышке инфекций, о которых человечество уже и думать забыло. А, по данным Малышевой, за 2020 год 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную процедуру вакцинации. И третья опасность, которую нельзя игнорировать – из-за самоизоляции люди начали чувствовать себя более одинокими, а у многих начались или обострились психические проблемы. Врачи советуют всем, кто столкнулся с данной проблемой, не пытаться справиться самостоятельно, а обращаться в специальные службы помощи или к психотерапевту, который поможет вам при помощи терапевтической беседы или подберет препараты.
Фото: архив пресс-служб
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