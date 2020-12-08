Елена Малышева перечислила три опасных побочных эффекта затянувшейся самоизоляции

Второй побочный эффект самоизоляции – приостановка массовой вакцинации детей. Несоблюдение календаря прививок может привести к вспышке инфекций, о которых человечество уже и думать забыло. А, по данным Малышевой, за 2020 год 94 миллиона детей не смогли пройти стандартную процедуру вакцинации. И третья опасность, которую нельзя игнорировать – из-за самоизоляции люди начали чувствовать себя более одинокими, а у многих начались или обострились психические проблемы. Врачи советуют всем, кто столкнулся с данной проблемой, не пытаться справиться самостоятельно, а обращаться в специальные службы помощи или к психотерапевту, который поможет вам при помощи терапевтической беседы или подберет препараты.

Фото: архив пресс-служб

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