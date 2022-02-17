Елена Малышева объяснила, почему опасно часто трогать лицо руками
По словам партнера по сцене Елены Малышевой врача-невролога Дмитрия Шубина, за час человек в среднем дотрагивается до лица порядка 40 раз. Это влечет за собой серьезные последствия, ведь именно таким путем передаются не только вирусные, но и кишечные инфекции, а также заболевания, поражающие глаза, такие как конъюнктивит. «Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — рассказал Шубин о том, почему трогать лицо небезопасно.
Герман Гандельман, кардиолог-реаниматолог, обратил внимание на то, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, который вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта. «Когда мы трогаем лицо, мы автоматически можем затронуть губы, и таким образом патоген проникнет в организм. Там он уже разрушает ворсинки, что приведет к рвоте и поносу», — пояснил Гандельман.
Малышева подвела итоги, сказав, что следует прекратить себя трогать за лицо. «Трогайте себя за другие места», — закончила врач.
Фото: архив пресс-служб