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Елена Малышева объяснила, почему опасно часто трогать лицо руками

С начала пандемии люди стали больше внимания уделять личной гигиене. Обычными спутниками повседневности стали санитайзеры, маски и перчатки. После каждого соприкосновения с инородными предметами люди начали обрабатывать руки антисептиком. Если же вы хотите коснуться собственного лица, то лучше подумать дважды, так ли это необходимо.
Елена Малышева объяснила, почему опасно часто трогать лицо руками

По словам партнера по сцене Елены Малышевой врача-невролога Дмитрия Шубина, за час человек в среднем дотрагивается до лица порядка 40 раз. Это влечет за собой серьезные последствия, ведь именно таким путем передаются не только вирусные, но и кишечные инфекции, а также заболевания, поражающие глаза, такие как конъюнктивит. «Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — рассказал Шубин о том, почему трогать лицо небезопасно.

Герман Гандельман, кардиолог-реаниматолог, обратил внимание на то, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, который вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта. «Когда мы трогаем лицо, мы автоматически можем затронуть губы, и таким образом патоген проникнет в организм. Там он уже разрушает ворсинки, что приведет к рвоте и поносу», — пояснил Гандельман.

Малышева подвела итоги, сказав, что следует прекратить себя трогать за лицо. «Трогайте себя за другие места», — закончила врач.

Фото: архив пресс-служб

Источник: Lenta.ru
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