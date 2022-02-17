Елена Малышева объяснила, почему опасно часто трогать лицо руками

Герман Гандельман, кардиолог-реаниматолог, обратил внимание на то, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, который вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта. «Когда мы трогаем лицо, мы автоматически можем затронуть губы, и таким образом патоген проникнет в организм. Там он уже разрушает ворсинки, что приведет к рвоте и поносу», — пояснил Гандельман.

Малышева подвела итоги, сказав, что следует прекратить себя трогать за лицо. «Трогайте себя за другие места», — закончила врач.