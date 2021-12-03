Эксперты рассказали, где искать спасение от внезапной ангины и в чем ее причины

Так, психолог и специалист по психосоматике Анастасия Коткова одной из причин воспалительных заболеваний носоглотки назвала подавление собственных эмоций. «В этом месте концентрируется множество различных состояний, эмоций и чувств, которые мы должны выразить, но иногда не выражаем», — объяснила эксперт нахождение ангины именно в горле. Это могут быть невысказанные обиды, гнев и желание угодить другим.

Она заявила, что многие специалисты связывают данный недуг с психологическими проблемами, которые «застревают» в нашем организме и, в зависимости от локализации, вызывают различные болезни. Тело пытается решить конфликты и избавиться от стресса, а выглядит данный процесс болезненно и проявляется внешне, например, температурой. «Это способы освобождения тела от лишних клеток, от отработанного материала, который был необходим во время стресса», — отметила Коткова в беседе с «Пятым каналом».

Эксперты связывают ангину с попытками проглотить кусок, который вам кажется не по силам. Им может оказаться большой проект на работе и любого рода ответственность. Чтобы избавиться от различных болезней и недомоганий, необходимо научиться управлять переживаниями и не сомневаться в своих силах.