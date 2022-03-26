Эксперты рассказали, что от сладкого можно не отказываться, если соблюдать определенные правила

Иногда бывает трудно устоять перед соблазном — сладостями с высоким содержанием сахара и калорий. Не все смогут сразу избавиться от попавших в организм калорий, но зато способны предотвратить их накопление в виде жира.

После употребления большого количества сладкого необходимо двигаться и выполнять простые упражнения. Подъем по лестнице или прогулка в течение 15 минут после еды помогут мышцам расходовать глюкозу в крови, а не накапливать ее. Издание Al Araby Al Jadeed сообщает, что подобная активность позволит уменьшить желание съесть больше сладкого и стимулировать работу сердца.