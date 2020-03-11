Эксперты оценили опасность коронавируса для беременных женщин

Эксперты из Королевского британского колледжа акушеров и гинекологов подтвердили, что беременные женщины, по-видимому, не являются восприимчивыми к опасному вирусу, они не в группе риска. Тем не менее есть опасения, что случаи заражения будут фиксироваться. Специалисты рекомендует будущим матерям регулярно посещать женские консультации и незамедлительно сообщать своему врачу обо всех изменениях в самочувствии. Симптомы коронавирусной инфекции: кашель, боль в горле, температура, мышечная усталость, реже конъюнктивит и диарея.

Как уверяют британские врачи, нет никаких доказательств, что вирус может передаваться ребенку во время беременности. Также нет подтвержденной информации, что Covid-19 можно передаваться малышу через грудное молоко.

«Но поскольку это новый вирус и ситуация постоянно меняется, рекомендации будут регулярно пересматриваться», - цитирует главного руководителя Королевского колледжа акушерок Джилла Уолтона издание The Sun.

Беременным женщинам настоятельно рекомендовано не посещать места скопления людей и пользоваться на улице медицинскими масками. Также стоит отказаться от путешествий в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее мы сообщали о новорожденной девочке, родившейся в Китае от матери с коронавирусом. Ребенок оказался здоров. Однако известно и о нескольких случаях, когда у новорожденных подтверждался диагноз - коронавирус. Не уточняется, произошло ли заражение в утробе матери или сразу после появления на свет.