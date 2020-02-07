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Эксперты объяснили связь между первой болезнью в детстве и гриппом

Американские ученые считают, что первое столкновение ребенка с гриппом потом скажется на его «истории болезни» во взрослом возрасте.

В последние годы за сезонные вспышки гриппа отвечают два вида вируса — H3N2 и H1N1. Изучая статистику летальных исходов, калифорнийские ученые пришли к выводу, что штамм H3N2 приводит к большому числу смертей среди пожилых людей. А вот H1N1 чаще поражает молодых пациентов и они переносят его гораздо лучше: смертельных исходов в разы меньше, пишет издание PLoS Pathogens.

После ряда исследований эксперты пришли к выводу, что люди, переболевшие в детстве гриппом H1N1, реже попадают в больницу во время следующих эпидемий, вызванных этим штаммом. А те, кто впервые переболел гриппом H3N2, болезнь переносят гораздо тяжелее. Таким образом иммунитет «запоминает» тот штамм гриппа, с которым познакомился еще в детстве, впервые.

Российские медики ежегодно призывают делать прививки от гриппа. По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, стоит также помнить о том, что антибиотики не лечат грипп. Хотя именно эти средства зачастую скупают в аптеках заболевшие.

Напомним, на данный момент в более, чем 20 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу. Ряд экспертов считает, что это опасней вспышки коронавируса.

Фото: vostock-photo

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