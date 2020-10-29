Эксперты назвали главные секреты качественного сна

Как уточнили специалисты, чтобы хорошо высыпаться нужно не просто рано ложиться спать, но и просыпаться в нужное время. «Используя формулу, основанную на естественных ритмах тела, калькулятор сна определит лучшее время для вас», - объяснил представитель компании.

Согласно данным ученых, один цикл сна длится около 90 минут. Нужно стремиться к тому, чтобы спать пять или шесть циклов за ночь. Пробуждение в середине цикла нарушает естественный поток энергии в теле и вызывает чувство усталости и раздражительности.