Эксперты назвали главные секреты качественного сна
Как уточнили специалисты, чтобы хорошо высыпаться нужно не просто рано ложиться спать, но и просыпаться в нужное время. «Используя формулу, основанную на естественных ритмах тела, калькулятор сна определит лучшее время для вас», - объяснил представитель компании.
Согласно данным ученых, один цикл сна длится около 90 минут. Нужно стремиться к тому, чтобы спать пять или шесть циклов за ночь. Пробуждение в середине цикла нарушает естественный поток энергии в теле и вызывает чувство усталости и раздражительности.
Но контролировать время отхода ко сну не означает ложиться спать рано. Вместо этого следует спланировать время засыпания так, чтобы вы могли проспать полный 90-минутный цикл. К примеру, если нужно проснуться в семь часов утра, лучше ложиться в 21:46, 23:16, 0:46 или 2:16. Рекомендации основаны на том, что большинству людей требуется около 14 минут, чтобы заснуть. Кроме того, эксперты советуют регулярно ложиться спать и стараться отдыхать от шести до девяти часов в сутки.
Напомним, сон человека состоит из повторяющихся циклов. Один цикл — это две фазы: фаза медленного и фаза быстрого сна. Если говорить упрощенно, то в ходе фазы медленного сна организм восстанавливается физически, а в ходе фазы быстрого сна происходит психологическое восстановление. К примеру, при быстром сне из кратковременной памяти в долговременную перемещается информация, которая важна. Нехватка сна приводит к снижению концентрации, повышенной утомляемости, плохому самочувствию и даже депрессии.
Фото: pixabay.com
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