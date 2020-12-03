Эксперт рассказал, как микропривычки могут изменить жизнь к лучшему
По его ловам, пандемия стала большим испытанием, когда люди потеряли проверенные временем хорошие привычки. Некоторые считают, что им будет сложно вернуться к «нормальной» жизни и чувствуют себя потерянными.
По мнению специалистов, важно не давить на себя, но регулярно заботиться как о физическом, так и о психологическом здоровье. Микропривычки легко усвоить, они могут быть эффективными в долгосрочной перспективе. По мнению блогера, такие нормы поведения превратятся в снежный ком и позитивно скажутся на всех сферах жизни.
«Внезапно у вас появляется распорядок дня», - признался в своем видео автор. Сотрудник Life Coach Directory Сара Уити считает, что «микропривычки делают цели более достижимыми», она настоятельно рекомендует вырабатывать их во время ограничений из-за пандемии.
«Ежедневный поток плохих новостей может быть ошеломляющим, слишком легко переключиться в режим выживания и просто плыть по течению, ожидая возвращения нормальности, - подчеркнула она. - Если у вас уже есть прочно укоренившиеся привычки по поддержанию здоровья, режим упражнений и диета, вы не просто выживете, вы даже можете преуспеть».
Кроме того, если вы можете свести к минимуму проблемы со здоровьем, как ожирение, гипертония или диабет, риск заразиться коронавирусом минимален. «Построение режима упражнений, начиная с небольших тренировок, будет очень полезно», - добавила эксперт.
Фото и видео: TikTok/marynorawolf, pexels.com
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