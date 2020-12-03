Эксперт рассказал, как микропривычки могут изменить жизнь к лучшему

По его ловам, пандемия стала большим испытанием, когда люди потеряли проверенные временем хорошие привычки. Некоторые считают, что им будет сложно вернуться к «нормальной» жизни и чувствуют себя потерянными.

По мнению специалистов, важно не давить на себя, но регулярно заботиться как о физическом, так и о психологическом здоровье. Микропривычки легко усвоить, они могут быть эффективными в долгосрочной перспективе. По мнению блогера, такие нормы поведения превратятся в снежный ком и позитивно скажутся на всех сферах жизни.