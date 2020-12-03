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Эксперт рассказал, как микропривычки могут изменить жизнь к лучшему

Пользователь TikTok под ником marynorawolf объяснил, как маленькие привычки могут поменять жизнь, пишет Metro.

По его ловам, пандемия стала большим испытанием, когда люди потеряли проверенные временем хорошие привычки. Некоторые считают, что им будет сложно вернуться к «нормальной» жизни и чувствуют себя потерянными.

По мнению специалистов, важно не давить на себя, но регулярно заботиться как о физическом, так и о психологическом здоровье. Микропривычки легко усвоить, они могут быть эффективными в долгосрочной перспективе. По мнению блогера, такие нормы поведения превратятся в снежный ком и позитивно скажутся на всех сферах жизни.

«Внезапно у вас появляется распорядок дня», - признался в своем видео автор. Сотрудник Life Coach Directory Сара Уити считает, что «микропривычки делают цели более достижимыми», она настоятельно рекомендует вырабатывать их во время ограничений из-за пандемии.

«Ежедневный поток плохих новостей может быть ошеломляющим, слишком легко переключиться в режим выживания и просто плыть по течению, ожидая возвращения нормальности, - подчеркнула она. - Если у вас уже есть прочно укоренившиеся привычки по поддержанию здоровья, режим упражнений и диета, вы не просто выживете, вы даже можете преуспеть».

Кроме того, если вы можете свести к минимуму проблемы со здоровьем, как ожирение, гипертония или диабет, риск заразиться коронавирусом минимален. «Построение режима упражнений, начиная с небольших тренировок, будет очень полезно», - добавила эксперт.

Фото и видео: TikTok/marynorawolf, pexels.com

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